Grevă spontană a angajaților CFR din cauza înghețării salariilor. Trenurile au întârzieri de zeci de minute Angajații CFR, care se ocupa cu repararea locomotivelor, au declanșat, luni dimineața, o greva spontana, nemulțumiți de inghețarea salariilor. Intarzierile trenurilor au ajuns deja la zeci de minute din cauza acestei greve. Angajații CFR Calatori protesteaza in fața depourilor, nemulțumiți de faptul ca Guvernul, in ultima ședința, a prorogat termenul de intrare in vigoare a […] The post Greva spontana a angajaților CFR din cauza inghețarii salariilor. Trenurile au intarzieri de zeci de minute appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

