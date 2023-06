Stiri pe aceeasi tema

- FINAL… Sindicaliștii din invațamant au anunțat astazi ca suspenda greva. Decizia este, insa, condiționata de „instituirea, in ordonanța de urgența ce urmeaza a fi aprobata in ședința de Guvern de astazi, prin articol distinct, a: principiului potrivit caruia salariul de baza al profesorului debutant/asistentului…

- PROTEST… Dupa greva profesorilor și polițiștii de penitenciare au intrat, de astazi, in greva. Se pare ca mișcarile de protest au avut drept punct de plecare creșterea varstei de pensionare la 65 de ani și reforma pensiilor speciale. Sindicaliștii spun ca pensiile militare nu pot fi considerate pensii…

- CONTINUA PROTESTELE… Sindicaliștii din invațamant resping oferta președintelui Romaniei, aceea de a incheia un acord politic in vederea rezolvarii revendicarilor salariale. “Nu suntem de acord, pentru ca noi am mai avut doua acorduri politice care nu au fost respectate deloc. Domnul președinte Iohannis…

- Peste 10.000 de profesori, personal auxiliar, elevi, parinți au protestat in Piața Victoriei, in fața Guvernului. Mulți au sosit din provincie pentru a solicita autoritaților creșteri salariale. Dupa negocierile de la Guvern, liderii de sindicat au transmis ca au primit aceeași oferta, care este inacceptabila,…

- NEMULȚUMIRI… Greva generala a profesorilor continua astazi, 29 mai, pentru a șasea zi. Cadrele didactice au anunțat ca vor ieși in strada in fiecare zi pana cand Guvernul va raspunde revendicarilor. Acestea nu cer doar majorarea salariilor, ci și creșterea anuala a investițiilor in invațamant, pentru…

- NEGOCIERILE CONTINUA… Astazi este a treia zi de greva in școlile din țara. Sindicaliștii din invațamant au purtat ieri discuții cu reprezentanții Guvernului, insa nu au ajuns la niciun consens. In acest context, profesorii au anunțat ca joi, 25 mai, vor organiza un miting de amploare in București. “Greva…

- AU INCETAT ACTIVITATEA… A doua zi de greva generala in scolile din tara. Elevii continua sa stea acasa si sa vina doar la orele profesorilor care nu s-au alaturat sindicalistilor. Negocierile nu au evoluat absolut deloc, ba mai mult, in prezent, nu exista niciun calendar de discutii ulterioare cu Guvernul.…

- SONDAJ… Patru din zece elevi din ciclul gimnazial și liceal nu știu daca in unitatea lor de invațamant se afla un consilier școlar cu care sa poata vorbi daca au nevoie, arata un sondaj realizat de World Vision Romania. Fundația trage un semnal de alarma nu doar asupra numarului insuficient de consilieri…