Sindicaliștii din Educație au facut publice cifrele pe județe, cu procentul cadrelor didactice aflate in greva generala. Raspunsul vine dupa declarațiile ministrului Ligia Deca de marți, care a afirmat ca puțin peste 54% din toata țara mai protesteaza. Situația contabilizata de sindicaliștii din Educație arata procente de peste 90% in cel puțin 7 județe, iar […]