Greva profesorilor. Marcel Ciolacu îi chemă din nou la negocieri pe sindicaliștii din Educație Luni dimineața sistemul de educație din Romania va intra in greva generala dupa ce negocierile de miercuri pe care le-au avut sindicaliștii din educație cu Guvernul au eșuat. Marcel Ciolacu, președintele PSD, a anunțat ca ii așteapta in acest weekend din nou la negocieri pe sindicaliști. „Sunt dispus sa discut, in orice moment, pe parcursul acestui weekend, cu liderii de sindicat din invațamant și sa facem impreuna toate eforturile necesare pentru a evita greva generala. Am vorbit și cu premierul Ciuca și am garanția ca are o disponibilitate similara la dialog. Sper ca liderii sindicali ințeleg… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

