Greva profesorilor, îngropată de politicieni și liderii de sindicat Greva profesorilor reprezenta o speranța pentru imbunatațirea condițiilor de munca și a salariilor acestora. Cu toate acestea, așa cum se poate observa din desfașurarea evenimentelor, aceasta acțiune nu a reușit sa produca rezultate semnificative Am scris, la inceputul grevei, ca aceasta nu va avea nici un rezultat. Chiar daca, pe parcurs, cadrele didactice au dovedit […] Articolul Greva profesorilor, ingropata de politicieni și liderii de sindicat apare prima data in Deșteptarea - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol: desteptarea.ro

