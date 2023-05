Dascalii intra in greva generala, in timp ce in facultați va fi greva de avertisment. Profesorii vor avea obligația sa vina la școala, dar nu vor intra la ore. In acest context, liderii sindicali le cer parinților sa nu iși trimita luni copiii la școala. Parinții sunt ingrijorați pentru ca nu au primit deocamdata raspuns la niciuna dintre intrebarile pe care și le pun, pentru ca nu știu, practic, ce vor face de luni cu copiii, respectiv cate ore vor face, cați profesori vor intra la clasa, cine ii va supraveghea și, cel mai important, cat va dura aceasta greva. Potrivit anunțului facut de liderii…