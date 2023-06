Stiri pe aceeasi tema

- USR susține greva profesorilor. Ei au facut spectacol miercuri chiar in plenul Camerei Deputaților, cand au adus pancarte de la protestul cadrelor didactice. Deputații USR le-au transmis colegilor din PNL și PSD ca este cazul sa ofere banii profesorilor și sa mai taie din pensiile speciale. „Am adus…

- GREVA profesorilor continua: Noile negocieri de la Guvern au esuat. Dascalii ii cer presedintelui Iohannis sa intervina in regim de urgenta GREVA profesorilor continua: Noile negocieri de la Guvern au esuat. Dascalii ii cer presedintelui Iohannis sa intervina in regim de urgenta „Greva continua”, au…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat luni, la finalul negocierilor cu liderii sindicatelor din invațamant pe marginea opririi grevei generale a angajaților din educație, ca a fost o discuție „constructiva”.„Am avut o discutie constructiva. Incepand de azi discutam tehnic in profunzimea a ceea…

- Sindicatele din educatie reamintesc Guvernului ca vor majorarea salariilor, prin lege, cu 25 de procente, nu prime sau vouchere cu care ii oferteaza guvernanții in ultima saptamana. Reprezentanții greviștilor susțin ca astfel, Executivul se face singurul responsabil pentru continuarea grevei, dat fiind…

- Sindicaliștii din Invațamant au declarat ca greva generala va continua, in condițiile in care Guvernul nu i-a chemat la negocieri nici vineri, nici sambata sau duminica. Duminica la pranz, purtatorul de cuvant al Executivului a facut o declarație publica in care a aratat ca sumele ce vor fi alocate…

- Greva profesorilor amana rotativa. Premierul Nicolae Ciuca a anunțat, marți, ca nu iși depune mandatul. Liderii coaliției, Nicolae Ciuca, Marcel Ciolacu și Kelemen Honor, s-au reunit vineri dimineața in ședința la sediul Guvernului. Cei trei au facut o declarație comuna referitoare la amanarea rotativei…

- Greva generala a profesorilor a intrat in cea de-a doua zi. Sindicatele din Invațamant nu renunța la protest și cer ca un profesor debutant sa aiba un salariu de 4.000 de lei, iar un profesor la final de cariera sa primeasca 7.000 de lei in mana. Premierul Nicolae Ciuca și Marcel Ciolacu urmeaza sa…

- Sindicatele din Educație nu renunța la declanșarea grevei generale in toate unitațile de invațamant, incepand de luni, 22 mai, și pana la soluționarea conflictului și pana cand revendicarile nu le vor fi acordate de Guvern. In schimb. Ministerul Educatiei a transmis ca se fac toate demersurile pentru…