Grevă pe aeroporturile din Italia. Sute de zboruri anulate, zeci de mii de pasageri sunt blocați Sute de zboruri au fost anulate pe mai multe aeroporturi din Italia, zeci de mii de pasageri fiind blocați la sol. Conform agențiilor de presa internaționale, personalul angajat in aeroporturi a intrerupt lucrul la ora 10 și il vor relua abia la ora 18, sambata. In acelasi timp au intrat in greva si pilotii si

- O greva a personalului de pe aeroporturile italiene perturba sambata sute de zboruri si afecteaza deplasarile a mii de calatori, relateaza agenția ANSA. Angajatii de la sol au intrerupt lucrul la ora locala 10 si nu isi vor relua activitatea pana la ora 18.

