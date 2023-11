Stiri pe aceeasi tema

- Plata pensiilor nu este pusa in pericol, desi salariatii caselor teritoriale de pensii sunt in greva generala, iar plata acestor drepturi urmeaza sa inceapa pe 4 decembrie, informeaza conducerea Casei Nationale de Pensii Publice. „Avand in vedere sarbatorile legale din 30 noiembrie, respectiv 1 Decembrie,…

- Pensionarii din Romania vor beneficia in 2024 de doua majorari ale veniturilor. Prima are loc in luna ianuarie, atunci cand punctul de pensie va fi indexat cu rata inflației - 13,8%. A doua va fi in luna septembrie a anului 2024, cand romanii pensionari vor primi pensiile recalculate. Marcel Ciolacu,…

- Protestele angajaților din cadrul Casei Naționale de Asigurari de Sanatate și a celor din cadrul Caselor județene de Sanatate escaladeaza. Aceștia anunța ca vor fi sistate platile catre spitale si furnizorii de servicii. Angajatii Caselor de Asigurari de Sanatate vor protesta, marti, la sediul Ministerului…

- Proiectul de lege a refoormei pensiilor speciale, promisa de Rareș Bogdan la intrarea sa in politica, a fost votat, luni in parlament, la cațiva ani distanța de promisiunea liderului liberal: „In 30 de zile desființam pensiile speciale!”, spunea Rareș Bogdan in campania sa electorala din 2018. Comisiile…

- Legea pensiilor de serviciu pentru magistrați a fost adoptata de Senat, urmand sa fie dezbatuta, in forma finala, de Camera Deputaților, forul decizional. Dupa decizia CCR s-a eliminat prevederea privind recalcularea pensiilor, dar se impun doua praguri, de 15% sau 20%. Iar daca vechimea ramane de 25…

- Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, a anunțat cu cat ar putea crește pensiile romanilor anul viitor, insa a precizat ca raspunsul final va fi dat de coalitia de guvernare. „Sunt bani pentru cresterea pensiilor, vor fi majorate cu minim 16 miliarde de lei. (…) In procente inseamna ca am luat in calcul…