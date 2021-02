Grevă naţională şi proteste împotriva dizolvării parlamentului, în Nepal Capitala nepaleza Kathmandu a fost joi dimineata scena unor ciocniri sporadice intre politie si protestatari, dupa ce o factiune a Partidului Comunist aflat la guvernare a facut apel la o zi de greva nationala in semn de protest fata de dizolvarea parlamentului, la sfarsitul anului trecut, relateaza dpa si Reuters. Circa 70 de protestatari, inclusiv un fost premier, au fost retinuti, a indicat un purtator de cuvant al politiei. Greva a perturbat viata obisnuita a nepalezilor, determinand o oprire partiala a activitatilor comerciale. In Kathmandu, mii de oameni s-au adunat pe strazi si au scandat… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

