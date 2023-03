Grevele nationale au inceput joi in Grecia, cu angajati din transporturi care s-au alaturat valului de furie publica fata de problemele sistemice care au condus la recenta catastrofa feroviara in care si-au pierdut viata 57 de persoane, relateaza DPA. Pentru prima data, toate zborurile interne si internationale sunt afectate, controlorii de trafic si angajatii aviatiei […] The post Greva naționala in Grecia, dupa tragedia feroviara. Zborurile interne si internationale, paralizate appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .