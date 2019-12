Stiri pe aceeasi tema

- Coreea de Nord pregateste un cadou neplacut pentru Statele Unite in perioada sarbatorilor de iarna. Avertizarea a fost facut de Phenian prin intermediul unei agentii de presa din peninsula.

- In perioada 28 noiembrie 2019 – 7 ianuarie 2020, cu ocazia sarbatorilor de iarna, Direcția Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Alba intensifica acțiunile de control cu scopul prevenirii apariției toxiinfecțiilor alimentare și raspandirii virusului Pestei Porcine Africane (PPA).…

- Zeci de mineri de la exploatarile de carbune Paroșeni și Uricani, din Valea Jiului, s-au blocat in subteran, in semn de protest fața de incertitudinea care ii privește. Oamenii spun ca nu știu ce se va intampla cu ei dupa inchiderea minelor si ameninta ca vor ramane in subteran si vor intra in greva…

- Sute de persoane au manifestat sambata la Roma pentru a cere demisia primarului Virginia Raggi, la o zi dupa o greva a serviciilor publice impotriva esecului municipalitatii in administrarea capitalei Italiei, relateaza AFP, conform agerpres.ro. 'Raggi este pe cale sa faca din orasul nostru un loc…

- Angajati din sectorul privat din Grecia au participat, miercuri, la o greva de protest fata de reformele in domeniul muncii propuse de Guvernul conservator, informeaza site-ul agentiei Reuters, potrivit MEDIAFAX.Citește și: Curtea Constituționala, motivare care arunca in aer alegerile prezidențiale/…