GREVĂ la Tribunalul București! Sute de magistrați îşi întrerup activitatea pentru că li se taie pensiile speciale Incep protestele și in justiție, dupa anunțurile și dezbaterile legate de modificarea iminenta a pensiilor de serviciu pentru magistrați. Judecatorii și procurorii de la mai multe instanțe și parchete din țara, inclusiv din Capitala, au anunțat ca iși vor suspenda activitatea pe termen nelimitat. Contesta taierea pensiilor speciale Cele mai mari instanțe din București, mai […] The post GREVA la Tribunalul București! Sute de magistrați isi intrerup activitatea pentru ca li se taie pensiile speciale first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

