GREVĂ la STB şi sâmbătă! E de-a râsu’ – plânsu’: iată cine sunt „spărgătorii”! Bucurestiul este paralizat și sambata din cauza grevei celor din transportul public. Nicușor Dan a cerut masuri urgente din partea Parchetului dupa ce angajații STB au anunțat continuarea grevei – ilegale. Cele doua runde de discuții purtate de primarul general au eșuat. Angajații și sindicaliștii cer demisia directorului STB, Andrei Criț. Tramvaiele 1 si 21, […] The post GREVA la STB si sambata! E de-a rasu' - plansu': iata cine sunt "spargatorii"! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

