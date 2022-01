Greva la STB. Nicușor Dan vrea discuții, nu negocieri Primarul Capitalei, Nicușor Dan, a anunțat, vineri, dupa mai multe ore de discutii la sediul STB pe tema grevei angajatilor, ca i-a convocat la ora 12.00 la Primarie pe sefii de autobaze. El s-a declarat surprins de continuarea grevei in pofida deciziei de suspendare emisa de catre instanta, considerand atitudinea angajatilor STB ca fiind irationala. […] The post Greva la STB. Nicușor Dan vrea discuții, nu negocieri appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Prefectul Capitalei, Alexandra Vacaru, a declarat, joi, ca a incercat inca de miercuri seara sa discute cu Nicusor Dan despre greva de la STB, intrucat avea “semnale”, dar primarul nu i-a raspuns la telefon. “In cursul diminetii, avand in vedere ca am fost in imposibilitatea de a avea un dialog pana…

- Procurorii DNA ridica, joi, documente de la Primaria Capitalei, informatia fiind confirmata de catre primarul Nicusor Dan, care a precizat ca acestia au venit in biroul sau chiar inaintea conferintei de presa pe tema grevei de la Societatea de Transport Bucuresti și a amanat discuțiile cu ei. Primarul…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, a declarat, joi, ca greva la Societatea de Transport Bucuresti, in urma careia masinile nu au iesit pe traseu, este ilegala, fiind o actiune foarte grava, care afecteaza foarte multi bucuresteni, din toate categoriile. El a precizat ca STB a depus deja actiune in instanta,…

- Londra a fost impodobita cu zeci de mii de luminițe care formeaza afișaje in forma de inger și spirit, exact cum arata și Bucureștiul in 2018 și in 2019, inainte ca Nicușor Dan sa fie primarul general al Capitalei. Bucureștiul este acum aproape in bezna, beculețele puse de Primarie fiind reduse drastic…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, a fost chemat astazi la Comisia parlamentara de ancheta privind pretul energiei pentru a da explicatii pe un subiect de interes pentru bucuresteni, facturile din aceasta iarna. S-a enervat, s-a suparat, s-a simtit ironizat si in cele din urma s-a ridicat si a plecat.…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan pare ca nu intelege prea bine cum stau lucrurile privind subventia pentru caldura si ajutorul financiar din fondul de rezerva al Guvernului pentru restante sau plata in avans a gazelor. Pe langa faptul ca a trimis tarziu solicitarea catre Guvern, Nicusor Dan a scris…

- Gabriela Firea, prim-vicepresedintele PSD, l-a criticat in termeni duri pe primarul general Nicusor Dan, pe care l-a acuzat ca „a omorat și chinuit atația oameni”, in conditiile in care a oprit testarea gratuita extinsa in Capitala. Fostul primar general al Capitalei, Gabriela Firea este de parere ca…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, a afirmat, duminica, la Prima TV, ca autoritatile locale nu cunosc, deocamdata, procentul cu care va creste pretul gigacaloriei, intrucat nu a fost stabilit tariful pentru transportul agentului termic, insa, a dat asigurari ca Primaria va plati, la fel ca si pana acum,…