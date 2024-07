Stiri pe aceeasi tema

- Greva la Samsung Angajatii gigantului sud-coreean din domeniul tehnologiei Samsung au intrat, de astazi, in greva generala timp de trei zile, a anuntat liderul unui sindicat care reprezinta cateva mii de salariati, avertizand ca protestul ar putea afecta productia de cipuri de memorie, transmite agenția…

- Angajatii gigantului sud-coreean din domeniul tehnologiei Samsung au demarat luni o inedita greva generala de trei zile, a anuntat liderul unui sindicat care reprezinta cateva mii de salariati, avertizand ca protestul ar putea afecta productia de cipuri de memorie, transmite AFP.

- Cel mai mare sindicat de la Samsung Electronics Co. a intrat vineri in greva, pentru prima data in istoria de 55 de ani a companiei, tocmai cand cel mai puternic concern sud-coreean se straduieste sa recupereze decalajul in domeniul cipurilor utilizate in Inteligenta Artificiala, transmite Bloomberg,…

- Angajații din Guvern sunt in greva japoneza inca de vineri, de cand premierul Marcel Ciolacu a refuzat sa le majoreze salariul cu 30 la suta. Aceștia poarta banderole pe braț, in semn de protest. Oamenii spun ca lefurile nu le-au mai fost marita de 10 ani.Și funcționarii din primariile din vestul țarii…

- Eveniment Protest spontan al angajaților APM Teleorman mai 17, 2024 10:55 Angajații din cadrul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman au declansat un protestat spontan astazi, 17 mai 2024, orele 11:00-13:00, alaturi de angajații din celelalte Agenții Judetene pentru Protecția Mediului, motivul…

- Protestul declanșat de angajații fabricii Vibracoustic din Dej marți dimineața s-a incheiat miercuri seara, in urma negocierilor dintre reprezentanții muncitorilor și conducerea societații. Angajații au declanșat greva marți dimineața dupa ce au aflat ca majorarea salariala de 10% pe care au cerut-o…

- Jurnalistii de la RAI, televiziunea publica din Italia, au intrat luni intr-o greva de 24 de ore pentru a-si apara „libertatea” in fata a ceea ce denunța ca fiind „incercari” de a transforma postul intr-un „megafon pentru guvernul” liderului ultraconservator Giorgia Meloni, relateaza AFP, citata de…

- Sindicatul Angajatilor din Oficiul National al Registrului Comertului (SAONRC) a facut o solicitare scrisa catre Ministerul Justitiei pentru solutionarea problemelor legate de salarizare si necesitatea ocuparii posturilor vacante, insa nu a primit niciun raspuns oficial si, daca nu se rezolva absolut…