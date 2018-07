Stiri pe aceeasi tema

- Ryanair anuleaza 600 de zboruri saptamana viitoare din cauza unei greve de amploare anunțata de angajații companiei. Peste 100.000 de pasageri vor fi afectați de anularea a 12% dintre zborurile care vor avea loc pe 25 și 26 iulie, scrie Reuters. Compania aeriana irlandeza a anunțat intr-un comuniat…

- Tarom analizeaza deschiderea unor noi rute de zbor in urmatoarele luni si anunta investitii in dezvoltarea flotei. Directorul general al companiei, Werner Wolff, a declarat intr-un interviu pentru News.ro ca Tarom va lansa curse directe spre Odesa, Tbilisi, Baku si Erevan, pana la toamna, cel mai…

- ​In luna mai 2018 au fost inregistrate 57 de zboruri anulate și 116 zboruri intarziate pe aeroporturile din Romania, conform analizei efectuate de compania olandeza FlightClaim.ro, unul dintre cei mai importanți jucatori din Europa in ceea ce privește obținerea de compensații pentru pasagerii companiilor…

- Ryanair, compania aerianAƒ preferatAƒ a europenilor, astAƒzi (24 feb) a lansat o promoE›ie masivAƒ pentru RomA¢nia – 20% reducere pe mai mult de 50,000 de locuri, disponibile pe 18 rute din BucureE™ti, Craiova, Oradea E™i TimiE™oara, pentru cAƒlAƒtorii A®n perioada 1 martie – 30 aprilie, promoE›ie care…

- WhatsApp, popularul serviciu de mesagerie online detinut de Facebook Inc, a decis sa ridice varsta minima a utilizatorilor sai din Europa de la 13 ani la 16 ani, pentru a se conforma astfel la noile norme de confidentialitate in ceea ce priveste datele private, care vor intra in vigoare luna viitoare.