Grevă la Ryanair. Peste 400 de zboruri vor fi anulate Aproximativ 400 de piloti ai companiei vor intra in greva, Vineri dimineata, afectand programul de zboruri.

sindicatele Vereinigung Cockpit isi cer scuze fata de pasageri si dau vina pe manageri. Acestia, la randul lor, afirma ca aceasta masura nu este necesara si promit sa anuleze greava, considerand-o ca fiind o masura neintemeiata. Pilotii si personalul de zbor sunt nemultumiti de conditiile de munca si de salarii. Cu toate acestea, Ryanair va anula vineri un zbor din sase, dupa ce pilotii din Germania si Olanda au anuntat ca se vor alatura grevei de 24 de ore planificata… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

