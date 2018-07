Stiri pe aceeasi tema

- Mare grija daca aveți programate zboruri cu Ryanair in perioada urmatoare! Cea mai mare companie aeriana low-cost din Europa va anula peste 12% din zboruri din cauza grevei pilotilor, programata in 25 și 26 iulie. The post Greva la Ryanair. Vor fi afectați in jur de 50.000 de pasageri appeared first…

- Ryanair anuleaza 600 de zboruri saptamana viitoare din cauza unei greve de amploare anunțata de angajații companiei. Peste 100.000 de pasageri vor fi afectați de anularea a 12% dintre zborurile care vor avea loc pe 25 și 26 iulie, scrie Reuters. Compania aeriana irlandeza a anunțat intr-un comuniat…

- Ryanair, cea mai mare companie aeriana low-cost din Europa, a anulat, joi, 30 dintre cele 290 de zboruri din Irlanda, dupa ce discutiile cu sindicatele privind imbunatatirea conditiilor de munca s-au incheiat fara niciun acord, iar 27% din pilotii sai irlandezi au declansat o miscare de protest de…

- Ryanair, cea mai mare companie aeriana low-cost din Europa, a anulat, joi, 30 dintre cele 290 de zboruri din Irlanda, dupa ce discutiile cu sindicatele privind imbunatatirea conditiilor de munca s-au incheiat fara niciun acord, iar 27% din pilotii sai irlandezi au declansat o miscare de protest de 24…

- ​In luna mai 2018 au fost inregistrate 57 de zboruri anulate și 116 zboruri intarziate pe aeroporturile din Romania, conform analizei efectuate de compania olandeza FlightClaim.ro, unul dintre cei mai importanți jucatori din Europa in ceea ce privește obținerea de compensații pentru pasagerii companiilor…

- Șeful companiei low-cost Norwegian Air, Bjoern Kjos, a declarat, pentru Reuters, ca poate confirma ca Ryanair si-a aratat interesul pentru preluarea companiei și a informat Consiliul de Administratie in legatura cu acest lucru. Surse care au dorit să-şi păstreze anonimatul au declarat…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Regatul Spaniei ca, in perioada 3-4 mai 2018, este preconizata o greva, cu durata de 48 ore, organizata de sindicatul pilotilor companiei aeriene Vueling, care va avea drept consecinta anularea…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) le transmite romanilor care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Spania ca joi si vineri este preconizata o greva cu durata de 48 ore, organizata de sindicatul pilotilor companiei aeriene Vueling, care va avea drept consecinta anularea a 222 zboruri…