Jucatorii dinamovisti au refuzat sa joace amicalul de sambata seara cu FC Voluntari. Non-combatul “cainilor” este legat 100% de faptul ca acestia nu si-au primit restantele salariale cu o zi inainte, asa cum promisese directorul general al clubului, Bogdan Balanescu. Practic, jucatorii nu au primit nici un salariu in acest an, plus ca in ultimele trei luni au fost bagati in somaj tehnic, si au fost remunerati cu doar cateva sute de...