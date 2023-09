Avertisment pentru pasagerii care vor sa mearga cu trenul in acest sfarsit de saptamana. Angajatii CFR intra in greva de avertisment, vineri, circulatia trenurilor urmand a fi oprita intre orele 07.00 si 09.00. Blocul National Sindical (BNS) a transmis, miercuri, ca sustine in mod ferm greva de avertisment planificata pentru vineri, 15 septembrie 2023, intre […] The post Greva la CFR. Circulatia trenurilor va fi intrerupta vineri appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .