Pe fondul unor speculatii si temeri cu privire la economie, deprecierea rialului s-a accelerat dupa anuntarea, in mai, a retragerii Statelor Unite din acordul international in dosarul nuclear iranian din 2015, care deschide calea unei consolidari a sanctiunilor economice americane impuse Iranului.



Rialul iranian si-a pierdut aproape 50% din valoare in sase luni, iar bancnota verde de un dolar valoreaza acum aproximativ 85.000 de riali pe piata paralela, potrivit news.ro



In mod traditional conservator, puternicul ”bazar” - cum este numit in Iran mediul comerciantilor traditionali…