Greva la Air France: o treime din zboruri, anulate

Stiri pe aceeasi tema

- Compania aeriana Air France a anuntat sambata ca sute de zboruri au fost anulate deoarece pilotii, personalul navigant si cel de la sol se afla in cea de-a cincea zi de greva, solicitand o majorare salariala de 6%, transmite AFP.

- O noua zi de greva la Air France. Un grup format din 11 sindicate de la Air France, care a organizat deja doua greve in acest an, in zilele de 22 februarie si 23 martie, a facut un apel pentru organizarea unor noi greve in zilele de 3 si 7 aprilie, in speranta ca astfel vor obtine o majorare salariala…

- Lucratori feroviari intra in greva luni seara, dupa greva din 22 martie, impotriva unui proiect de reformare a SNCF, urmand ca marti sa circule in medie un TGV din opt, relateaza AFP conform News.ro . Intoarcerile din weekendul lung pe Pasti nu vor fi afectate, insa vor fi afectati, marti dimineata,…

- Mai multe sute de zboruri cu plecarea sau cu destinatia pe aeroporturile din New York au fost anulate miercuri dimineata, inaintea unor importante caderi de zapada asteptate in cursul acestei zile, info...

- Compania aeriana Austrian Airlines, divizie a grupului german Lufthansa, a decis sa anuleze un numar de 140 din cele 570 de zboruri programate pentru zilele de marti si miercuri, a declarat luni pentru agentia APA purtatorul de cuvant de la Austrian Airlines, Peter Thier, informeaza...

- La 25 martie 2018, compania aeriana germana Lufthansa va incepe sa efectueze un nou zbor zilnic de la Chișinau spre Frankfurt. In același timp, din mai 2018, compania Austrian Airlines va crește numarul de zboruri intre Chișinau și Viena de la 7 la 11 ori pe saptamina, informeaza Noi.md. Potrivit unui…

- Mai multe sindicate din Grecia au declansat, luni, greva in semn de protest fata de masurile de austeritate impuse de catre guvern, iar transportul public este grav afectat in capitala Atena, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- In perioada 08 31 ianuarie compania Turkish Airlines anunta o noua promotie Wingo pentru zboruri dus intors Constanta Istanbul, cu preturi incepand de la 99 EUR. "Descopera magia Turciei si profita de noua promotie Turkish Airlines. Calatorii Constanta Istanbul si retur cu tarife incepand de la 99 euro…