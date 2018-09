Greva japoneza, luni, la o scoala din Timisoara. Guvernul a lovit dur in invatatorii minoritatilor

Stiri pe aceeasi tema

- O ordonanța intrata in vigoare acum cateva zile pune din nou pe jar invațamantul romanesc. Invațatorii de la clasele in limbile minoritaților nu mai pot ține și orele de romana, care pot fi predate doar de profesori. La Lenau se anunța deja greva japoneza. The post Greva japoneza la Lenau. Ordonanța…

- Invatatorii de la Liceul Teoretic ”Nikolaus Lenau” din Timisoara, cu predare in limba germana, au anuntat ca vor incepe luni anul scolar in greva japoneza, nemultumiti de intrarea in vigoare a OUG 9/2018 care prevede ca orele de limba romana, la clasele minoritatilor nationale, vor fi predate de profesori…

- Invatatorii de la Liceul Teoretic ”Nikolaus Lenau” din Timisoara, cu predare in limba germana, au anuntat ca vor incepe luni anul scolar in greva japoneza, nemultumiti de intrarea in vigoare a OUG 9/2018 care

- Ultimele pregatiri pentru deschiderea anului de invatamant În scolile din tara se fac ultimele pregatiri pentru deschiderea anului de învatamânt, care va începe luni. Aproximatix 30% dintre cladirile care au nevoie de autorizare împotriva incendiilor nu au obtinut…

- Semnal de alarma tras de un deputat PNL de Timiș. Marilen Pirtea, rectorul Universitații de Vest din Timișoara, susține ca in timp ce “Dragnea da ordine Guvernului sa scape corupții de pușcarie, mii de absolvenți de liceu ingroașa cozile la granița de vest”. Parlamentarul, care este și coordonatorul…

- Liviu Dragnea a anunțat, dupa CExN al PSD, ca s-a vorbit despre o Ordonanța de Urgența care sa anuleze protocoalele secrete și efectele lor. ”S-a vorbit despre protocoale. I s-a cerut doamnei Viorica Dancila ca Guvernul sa adopte urgent o OUG prin care sa anuleze protocoalele și efectele…

- Proiectul „Implica-te și schimba destine”, organizat de Academia Mamicilor din Timișoara in parteneriat cu Asociatia Initiativa in Educatie, continua cu o noua campanie sociala – „Un ghiozdan la inceput de an”. „In aceasta perioada copiii care urmeaza sa inceapa școala iși pregatesc…