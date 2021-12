Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 400 de medici din 8 spitale din judetul Iasi, care fac parte din Federatia Solidaritatea Sanitara, au intrat in greva japoneza in semn de solidaritate cu colegii lor din Bucuresti si din alte unitatie sanitare din tara. La Iasi sunt de la Sindicatul Camera Medicilor, institutie afiliata…

- In data de 23 decembrie 2021, conform datelor existente in aplicația alerte.ms, la nivel național exista 1.332 de paturi de ATI destinate pacienților COVID-19, dintre care, 316 in București. La nivelul intregii țari sunt ocupate 453 paturi ATI COVID-19.Informațiile sunt susținute și de datele furnizate…

- Membrii sindicatului SANITAS din Spitalul Județean de Urgența Suceava, Spitalul Municipal Vatra Dornei, Spitalul Municipal Falticeni și Spitalul de Psihiatrie Cronici Siret sunt, de miercuri seara, in greva japoneza, adica protest fara intreruperea activitații. Liderul județean al SANITAS Suceava, ...

- Este greva japoneza in toate spitalele din tara, a anuntat, miercuri, Federația sindicala Sanitas. Protestul este urmat de pichetarea Guvernului, joi, 23 decembrie, dupa cum anunta sindicalistii.

- Ca și in anii precedenți, la nivelul DSVSA Buzau va funcționa un Serviciu de Permanența. Odata cu luna decembrie, romanii intra oficial in febra pregatirilor pentru Sarbatorile de Iarna, perioada in care crește consumul de produse alimentare, in special produse tradiționale specifice Craciunului.…

- Medicul Adrian Marinescu, de la Institutul „Matei Balș” din București, se declara optimist in legatura cu perioada urmatoare. Acesta spune ca romanii vor avea parte de sarbatori de iarna liniștite anul acesta. Specialistul spune ca in acest moment situația epidemiologica este una echilibrata, ținand…

- Sarbatorile de iarna se apropie cu pași repezi. Bineințeles, pe bucureșteni și nu numai, sarbatorile de iarna ii duc cu gandul la celebrul Targ de Craciun care pana acum a avut loc aproape in fiecare an in centrul Capitalei. Iata ce a declarat primarul Nicușor Dan cu privire la organizarea Targului…

- Spitalele din București sunt sufocate de pacienți COVID-19. Medicii spun ca lucreaza ca pe front, iar bolnavii, daca le permite starea, stau pe scaune cu buteliile de oxigen langa ei. Oamenii iși impart maștile de oxigen și ajung rand pe rand la concluzia ca ar fi trebuit sa se vaccineze. Unitatea de…