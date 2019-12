Stiri pe aceeasi tema

- Medicii din spitalele din judetul Dolj, afiliati la Sindicatul Promedica si USMR - Alianta Medicilor, au intrat, vineri, in greva japoneza, in semn de nemultumire fata de reducerea bugetului alocat sistemului...

- Sindicaliștii din Buzau inca sunt in stand-by, insa nu exclud varianta declanșarii unor acțiuni de protest, in cazul in care veniturile angajaților vor fi afectate ca urmare a adoptari proiectului de buget pe anul viitor. Așa cum era de așteptat, proiectul de buget pentru anul viitor, care prevede…

- SUPARATI… Modificarea formatului contractelor individuale de munca in sectorul de Sanatate astfel incat salariatii sa poata fi concediati automat in caz de suspiciuni legate de plati informale, asa cum sunt denumite spagile, este o masura ilegala, afirma reprezentantii Federatiei Solidaritatea Sanitara.…

- Modificarea formatului contractelor individuale de munca in sectorul de Sanatate astfel incat salariatii sa poata fi concediati automat in caz de suspiciuni legate de plati informale este o masura ilegala, afirma reprezentantii Federatiei Solidaritatea...

- Modificarea formatului contractelor individuale de munca in sectorul de Sanatate astfel incat salariatii sa poata fi concediati automat in caz de suspiciuni legate de plati informale este o masura ilegala, afirma reprezentantii Federatiei Solidaritatea Sanitara, potrivit Agerpres. Reacția vine dupa…

- Franța este blocata in cea de-a doua zi de greva, care afecteaza cele mai importante sectoare: circulația metrourilor, trenurilor, avioanelor, școli și universitați, dar și multe dintre serviciile publice.

- Sindicatul Portile de Fier anunta incetarea grevei japoneze declansate in urma cu o saptamana la hidrocentrala Portile de Fier I. Sindicalistii spun ca vor avea o intalnire cu ministrul Economiei, de la care spera ca vor gasi rezolvarea problemelor.