Grevă în transportul public din Grecia. Sindicatele cer mai mulți bani Mai multe insule grecesti au fost taiate de restul lumii si locuitorii Atenei au ramas fara transport public in timp ce angajatii de la stat in Grecia si marinarii au declansat joi o greva, informeaza DPA. Greva a insemnat ca feriboturile nu au deservit multe insule, trenurile si metroul din capitala nu au circulat, iar lectiile scolare au fost anulate, provocand perturbari grave ale vietii de zi cu zi. Personalul spitalelor administrate de stat a participat de asemenea pentru scurt timp la greva, dar s-a intors la lucru dupa doar cateva minute din cauza pandemiei de coronavirus, a relatat radio-televiziunea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

