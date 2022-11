Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Salvati Romania (USR) informeaza ca va ataca la Curtea Constitutionala(CCR) cele trei legi ale justiției, votate luni de Parlament, pe care le considera ca „sunt mult mai proaste decat cele din regimul Dragnea”. „USR va ataca la CCR legile justitiei promovate de ministrul Justitiei, Catalin…

- Consilierii de probatiune se pregatesc de greva generala, dupa ce saptamana trecuta au fost in greva japoneza, iar in aceasta saptamana au intrat in greva de avertisment. Sindicatul National al Consilierilor din Serviciile de Probatiune au declansat actiunile de protest ca urmare a refuzului guvernantilor…

- O cantitate de 8000 de tone de pacura va fi eliberata din Rezerva de Stat și transmisa catre Termoelectrica. O astfel de decizie in acest sens a fost luata la ședința Comisiei pentru Situații Excepționale (CSE), relateaza Realitatea.md . Potrivit documentului, astfel autoritațile vor sa economiseasca…

- Decizia autoritaților de a cumpara BMW-uri pentru polițiști nu este bine vazuta de catre Federația Sindicatelor din Administrația Naționala a Penitenciarelor. FSANP critica in termeni foarte duri achiziția de BMW-uri a Ministerului Afacerilor Interne (MAI), deoarece, „cu banii cheltuiți pe bolizii de…

- Greva japoneza la Serviciul de Probatiune Iasi. Consilierii de probatiune se considera discriminati in privinta drepturilor salariale si cer promovarea ugenta a statutului personalului de probatiune. Consilierii de probatiune se plang ca sunt oropsitii familiei "Justitie" si ca, dintr-o eroare a angajatorului,…

- Luni, 26 septembrie, Natalia Gavrilița pleaca in Țara Soarelui Rasare. Prim-ministra merge la funeraliile fostului premier al Japoniei Shinzo Abe. Agenda Nataliei Gavrilița include intrevederea bilaterala cu omologul sau japonez, Fumio Kishida. Oficialii vor face o retrospectiva a relatiilor de colaborare…

- Cetațenii Republicii Moldova vor putea procura mai mult lemn. Comisia pentru Situații Excepționale a modificat mecanismul de eliberare a lemnului de foc catre populație. Mai exact, a fost extinsa limita de comercializare a masei lemnoase per gospodarie casnica, de la 3 la 5 metri steri, care va putea…

- Parlamentul a votat, joi, componența Comisiei speciale pentru legile justiției. Legile justiției ar urma sa fie dezbatute și votate in maxim o luna de zile in cadrul unei comisii speciale care va fi condusa de liberalul Gabriel Andronache. Parlamentul a aprobat, joi, in sedinta comuna, constituirea…