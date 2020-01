Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel Cluj iși suspenda activitatea incepand de miercuri 22 ianuarie pana in 28 ianuarie, pe fondul nemulțumirilor judecatorilor legate de pensiile speciale. Judecatorii de la Curtea de Apel Cluj iși vor suspenda, de miercuri, activitatea, in condițiile in care, pe 28 ianuarie, parlamentarii…

- Curtea de Apel Bucuresti a decis, marti, sa isi suspende activitatea, in urma unei Adunari Generale in care judecatorii au apreciat ca iminenta abrogare a pensiilor de serviciu este de natura a afecta independenta magistratilor. Aceeasi decizie a fost luata si de judecatorii Tribunalului Bucuresti.…

- Curtea de Apel Bucuresti a decis, marti, sa isi suspende activitatea, in urma unei Adunari Generale in care judecatorii au apreciat ca iminenta abrogare a pensiilor de serviciu este de natura a afecta independenta magistratilor. Aceeasi decizie a fost luata si de judecatorii Tribunalului Bucuresti.

- Tribunalul Municipiului Bucuresti (TMB) si Curtea de Apel Bucuresti (CAB) isi vor suspenda activitatea, incepand de miercuri, pe perioada nedeterminata, ca urmare a nemultumirilor legate de abrogarea legii pensiilor de serviciu, au precizat, pentru MEDIAFAX, oficiali din cadrul instantelor, potrivit…

- Judecatorii de la Curtea de Apel Bucuresti au decis ca, incepand de miercuri, sa isi suspende activitatea in salile de judecata, fiind nemultumiti de iminenta abrogare a pensiilor speciale de care...

- Judecatorii de la Curtea de Apel București (CAB) au dispus redeschiderea urmaririi penale pe numele fostului director general al Electrica, Ioan Folescu, in dosarul in care este acuzat ca a luat mita pentru a atribui contracte in mod preferențial, transmite Mediafax.„Admite cererea Parchetului…

- Judecatorii și personalul auxiliar de la Tribunalul București au suspendat activitatea instanței, miercuri, in semn de protest fața de inițiativa parlamentarilor de a abroga pensiile de serviciu ale magistraților, ei subliniind ca pensiile lor sunt bazate pe contributivitate.In fața instaneței…

- Un individ care in trecut a fost condamnat dupa ce a amenintat un procuror DNA a fost condamnat definitiv de Curtea de Apel Iasi. Judecatorii ieseni au stabilit o pedeapsa definitiva de 2 ani si 6 luni de inchisoare cu executare pentru Cristian Ababei, perioada din care i se va scadea insa un an, petrecut…