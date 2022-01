Stiri pe aceeasi tema

- Salariații din invațamant – membri de sindicat – vor intra in greva de avertisment miercuri, 19 ianuarie 2022 Federația Sindicatelor Libere din Invațamant și Federația Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET” – organizații reprezentative la nivel de sector de activitate invațamant preuniversitar – au…

- Prof. Virgil Popescu, președintele Sindicatului Spiru Haret Timiș, a spus ca acțiunea va avea loc in școlile din toata țara. Cadrele didactice vor opri activitatea, intre orele 11 -13, potrivit Ziua de Vest .In cele 2 ore nu se vor ține ore, a declarat liderul de sindicat.Saptamana viitoare va avea…

- Cele trei federatii sindicale din educatie organizeaza joi actiuni de protest in fata sediului Guvernului si in fata sediilor PSD si PNL, pentru a transmite nemultumirea angajatilor din invatamant fata de faptul ca Executivul nu a majorat salariile acestora conform legii 153/2017, potrivit unui comunicat…

- Angajații din invațamant vor sa intre in GREVA GENERALA: Situația ar putea duce la INCHIDEREA școlilor, in ianuarie Angajații din invațamant vor sa intre in GREVA GENERALA: Situația ar putea duce la INCHIDEREA școlilor, in ianuarie Salariații din educatie ar putea intra in greva generala, in ianuarie,…

- Salariatii din educație anunta proteste incepand de luni si se pregatesc de greva generala: „Ne-am saturat sa mai fim umiliti!” Sindicalistii din educatie vor participa, incepand de luni, la proteste de strada si vor picheta sediile Guvernului si prefecturilor, in semn de protest fata de inghetarea…

- Sindicalistii din educatie vor participa, incepand de luni, la proteste de strada si vor picheta sediile Guvernului si prefecturilor, in semn de protest fata de inghetarea salariilor si in anul 2022, potrivit unui comunicat remis joi de Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI), Federatia…

- Sindicatele din invațamant, despre testele de saliva: nu sunt respectate regulile sanitare Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) si Federatia Sindicatelor din Educatie (FSE) „Spiru Haret” solicita Guvernului Romaniei blocarea distributiei testelor din saliva pentru depistarea SARS-CoV-2…

- Federația Sindicatelor Libere din Invațamant (FSLI) și Federația Sindicatelor din Educație (FSE) „Spiru Haret", federații sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate invațamant preuniversitar, solicita Guvernului Romaniei sa intervina și sa stopeze „politica de ...