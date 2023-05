UPDATE – Sindicatele au respins oferta Guvernului, a declarat cu puțin timp in urma Marius Nistor, liderul Federației ”Spiru Haret”. Greva continua. Este decizia cadreleor didactice, susțin sindicaliștii. Guvernul doreste sa creasca salariile profesorilor si le va creste, a declarat joi purtatorul de cuvant al Executivului, Dan Carbunaru. ‘Guvernul Romaniei doreste sa creasca salariile profesorilor. (…) Pana la 15 iulie va fi gata proiectul de lege privind salarizarea in care se regasesc si cresterile salariale solicitate in educatie. (…) Pana atunci, pana pe 15 iulie, reprezentantii Guvernului…