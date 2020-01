Activista suedeza pentru mediu Greta Thunberg, in varsta de 17 ani, a participat vineri, alaturi de mii de alti tineri, la o manifestatie la Lausanne impotriva schimbarilor climatice, relateaza AFP. Thunberg a aparut in orasul elvetian spre amiaza, inconjurata de tineri care scandau sloganuri cum ar fi "Fara natura nu exista viitor" sau "1, 2, 3 grade - crima impotriva umanitatii", pentru a atrage atentia asupra incalzirii globale. Manifestantii au aclamat sosirea tinerei suedeze, dupa care au pornit prin oras avand in fata un banner cu textul "Sa schimbam sistemul, nu clima". Foto: (c) Pierre…