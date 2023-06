Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila (PSD), a anuntat ca s-a inteles cu sindicalistii Federatiei Solidaritatea Sanitara, care ameninta cu greva generala, si spune ca vor fi scoase la concurs mii de posturi si in curand va fi semnat si contractul colectiv de munca in care este prevazut numarul de zile de concediu pentru personalul sanitar. Potrivit ministrului, plata garzilor si diferentele salariale intre asistenti si infirmieri vor fi reglementate in noua lege a salarizarii.

„Noi suntem in legatura cu sindicatul Solidaritatea Sanitara, ne-am intalnit chiar si saptamana trecuta, deci nu este…