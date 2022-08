Stiri pe aceeasi tema

- In Germania au intrat in greva angajații companiei aeriene Lufthansa. La aeroporturile din Frankfurt pe Main și din Munchen, muncitorii protestatari fac parte din grupurile de deservire, șoferi, tehnicieni de aeronave și din alte sfere de activitate.

- Aproximativ 40.000 de lucratori feroviari din Marea Britanie sunt in greva, miercuri, pentru salarii și locuri de munca, la o luna dupa cea mai mare greva din ultimii 30 de ani, in plina criza a puterii de cumparare din regat. Sindicatul feroviar RMT a declanșat o greva de 24 de ore, dupa trei zile…

- Prețurile europene ale gazelor naturale au scazut miercuri de la maximele ultimelor patru luni, dupa ce guvernul norvegian a intervenit pentru a pune capat unei greve a petrolului și gazelor care amenința sa agraveze criza energetica din regiune, scrie CNBC, informeaza Mediafax. Fii la curent…

- Un angajat GSP se afla in greva foamei din data de 22 iunie 2022, ora 14.00.Acesta isi explica gestul reclamand faptul ca are restante salariale.Contactat telefonic de cotidianul ZIUA de Constanta, angajatul Suta Laurentiu spune ca a incercat sa aiba un dialog, insa nu a primit intelegere din partea…

- Pasagerii unui zbor din București catre Monastir, Tunisia, au așteptat ieri mai bine de 14 ore ca avionul sa decoleze. Se pare ca intarzierea a fost cauzata de o greva pe aeroportul din țara de destinație. Oamenii au fost dezamagiți de compania aeriana, care nu le-a oferit nici informații, dar nici…

- Creșele din Cluj-Napoca au intrat in greva japoneza, dupa adoptarea unei legi care prevede trecerea acestora de la Primarii la inspectoratele școlare județene. Acest lucru inseamna reduceri mari de salarii, dar și de personal. Primaria a cerut sa finanțeze in continuare creșele pentru a evita taierile…