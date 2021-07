Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Italia, ca mai multe organizații sindicale au anunțat organizarea unei greve generale de 24 de ore la nivelul transportului aerian, in data de 6 iulie 2021. Pentru informații cu privire la cursele aeriene care ar putea fi afectate de greva, cetațenii romani sunt rugați sa consulte paginile web ale aeroporturilor și sa contacteze companiile aeriene. The post Greva generala pe aeroporturile italiene. Perioada in care se blocheaza traficul appeared first on Puterea.ro .