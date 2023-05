GREVA GENERALĂ – o ȘANSĂ, nu doar pentru profesori Greva generala anunțata de sindicatele din invațamant poate reprezenta macar un semnal, daca nu, o șansa pentru noi toți, ca acest popor nu este in intregime … amorțit! Profesorii cer ceea ce li se cuvine, ceea ce prevede Legea 153/2017 – legea salarizarii, ceea ce nimeni nu a contestat! Ca de obicei, sunt unii amețiți și unele amețite care cer ca profesorii sa fie platiți in funcție de “performanța” de a face savanți din propriile odrasle, dar, asta este o alta discuție și oricum nu de purtat cu astfel de specimene. O intrebare pertinenta și aflata pe buzele tuturor este, de ce s-a așteptat pana… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Greva generala din invatamant va fi declansata luni, 22 mai, si va continua pana cand sindicalistii vor primi din partea Guvernului o solutie credibila, care sa ofere perspective foarte clare, a declarat duminica presedintele Federatiei Sindicatelor din Educatie „Spiru Haret”, Marius Ovidiu Nistor,…

- Mai bine de jumatate dintre profesorii din județ intra luni in greva generala. Vor fi afectate toate ciclurile de invațamant, incepand de la gradinița. Daca in unele unitați doar o parte dintre profesori intra in greva, in altele practic se intrerupe activitatea total. Potrivit unei comunicari a Inspectoratului…

- Peste 100.000 de profesori vor intra, luni, in greva generala, dupa cea de avertisment pe care au organizat-o miercuri, timp de doua ore. Pentru ca negocierile cu reprezentanții guvernului au eșuat, vor trece, așadar, la un protest de amploare. Sindicaliștii din sistemul universitar, școli și licee…

- Sindicaliștii din Educație nu au ajuns la o ințelegere cu guvernanții in timpul discuțiilor de astazi. Astfel ca de luni, 22 mai, va fi greva generala in sistemul de educație. Ciuca a spus ca a fost importanta intalnirea de miercuri cu reprezentanții sindicatelor din invațamant, la care a participat…

- Publicația G4Media anunța ca negocierile dintre sindicatele din invațamant cu premierul Ciuca s-au soldat cu un eșec. Consecința, peste 100.000 de profesori intra, luni, in greva. Potrivit sursei citate, peste 100.000 de profesori intra luni in greva, dupa eșecul negocierilor dintre sindicate și Guvern,…

- Sindicatele din Educației, Federația Sindicatelor Libere din Invațamant, Federația Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET” și Federația Naționala Sindicala „Alma Mater”, au anunțat, marți, intr-o conferința de presa comuna, ca din 22 mai vor intra in greva generala. Profesorii cer marirea salariilor.…

- Profesorii și angajații in invațamant au primit marți, de la sindicatele la care sunt afiliați, un document de centralizare a acordurilor pentru declanșarea grevei generale in data de 22 mai 2023.

- Profesorii și angajații in invațamant au primit marți, 18 aprilie 2023, de la sindicatele la care sunt afiliați, un document de centralizare a acordurilor pentru declanșarea grevei generale in data de 22 mai 2023, adica peste aproximativ o luna. In documentul obținut de Edupedu.ro, sindicatele enumera…