Sunt demonstrații sociale in Europa, din cauza scumpirii vieții. In perioada 9-10 martie 2023 va avea loc o greva generala in toate domeniile de servicii publice belgiene, potrivit unui comunicat al MAE. Ca urmare a grevei sunt așteptate perturbari in activitatea transportului feroviar și a mijloacelor de transport in comun. Cei care intenționeaza sa calatoreasca […]