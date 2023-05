GREVA GENERALA? In scurt timp, au loc discuții la Palatul Victoria cu sindicaliștii din Educației, premierul Nicolae Ciuca se intalneste astazi, la Palatul Victoria, cu sindicatele din Educatie, pentru a discuta pe marginea revendicarilor acestora. Consultarile sunt programate sa inceapa la ora 14,00, potrivit Biroului de presa al Guvernului. Ministrul Muncii si Solidaritatii Sociale, Marius [...] The post GREVA GENERALA? In scurt timp, au loc discuții la Palatul Victoria cu sindicaliștii din Educației first appeared on Partener TV .