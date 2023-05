Liderii sindicali din invațamant au anunțat ca negocierile de miercuri, de la Palatul Victoria cu reprezentanții Guvernului – premierul Nicolae Ciuca și ministrul Finanțelor Adrian Caciu – au eșuat. In aceste condiții, școlile din intreaga țara vor intra in greva generala, incepand de luni, 22 mai. In zilele urmatoare urmeaza sa mai aiba loc o discuție cu premierul, dar cel mai probabil se va ajunge la greva. „Am cerut sa se vina cu un act normativ care sa acopere rata inflației. Vom mai avea o discuție cu premierul. Mai este timp. Va fi greva generala din 22 mai, orele 8″, au precizat sindicaliștii,…