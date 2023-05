Italia va fi paralizata de o greva generala in transporturi, incepand cu ziua de vineri, 26 mai. Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Italiana ca greva va afecta inclusiv transportul public in comun, cu exceptia transportului aerian. Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele […] The post Greva generala in Italia. Alerta de calatorie pentru romanii care vor sa ajunga in Republica Italiana appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .