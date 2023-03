Stiri pe aceeasi tema

- Manifestatii, greve prelungite, intersecții ocupate, spectacole anulate - sindicatele din Franța vor incerca marti sa "paralizeze tara", cu cateva zile inainte de adoptarea, probabila, in Parlament a unei reforme controversate a sistemului de pensionare.

- In Franta, sindicatele se pregatesc sa blocheze tara printr-o greva generala, care reprezinta o noua etapa a eforturilor de a bloca reforma sistemului de pensii prin care guvernul vrea sa mareasca varsta de pensionare. Miscarea sociala ar putea sa dureze si in zilele urmatoare, cand activitatea va fi…

- Federația Sindicatelor Libere din Invațamant și Federația Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET” acuza marți coalitia de guvernare ca vrea sa elimine din proiectul Legii Invatamantului Preuniversitar articolul care prevede ca „salarizarea intregului personal didactic de predare se realizeaza in…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Franceza ca joi este prevazuta o greva generala.

- Francezii ies marți in strada pentru un nou protest masiv, dupa ce acțiunea din 19 ianuarie, cunoscuta drept "Joia Neagra" sau "Ziua Judecații", a mobilizat peste un milion de oameni nemulțumiți de planurile președintelui Emmanuel Macron, de a crește vars

- In Franta, transportul in comun si majoritatea serviciilor publice vor fi puternic perturbate de o greva generala, dublata de manifestatii la nivel national impotriva reformei pensiilor propuse de guvern. Cei care vor calatori astazi in Franta trebuie sa stie ca nu le va fi usor sa ajunga de la aeroporturi…

- Compania nationala de cai ferate din Franta (SNCF) a anuntat vineri ca amenintarea unei greve in perioada Anului Nou a fost eliminata dupa ce echipa de conducere de la SNCF a ajuns la un acord salarial cu sindicatele, informeaza AFP, citata de Agerpres. Cu toate acestea, traficul feroviar din Franta…

