Sindicalistii din Educatie au anuntat, miercuri dupa-amiaza, ca ca mesajul lor este „clar" – de luni, 22 mai, de la ora 08.00, cadrele didactice vor intra in greva generala. Negocierile pe caare le-au purtat cu premierul Nicolae Ciuca au eșuat. 100.000 de dascali, in greva! Liderul Federației Sindicatelor Libere din Invațamant (FSLI), Simion Hancescu, a […]