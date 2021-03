Stiri pe aceeasi tema

- Greva de la metrou de vineri a perturbat intreg sistemul energetic al Capitalei, dupa ce angajatii Metrorex au oprit alimentarea cu energie electrica, a declarat pentru Agerpres Viorel Tudose, administratorul companiei Getica 95, furnizorul de electricitate al Metrorex.

- Greva de vineri dimineata de la metrou nu a fost anuntata nici furnizorului si nici distribuitorului de energie din Bucuresti, a declarat Viorel Tudose, administratorul companiei Getica 95, furnizorul de electricitate al Metrorex.

- „Noi asteptam in cursul zilei de maine sa se ia decizii la nivel guvernamental, o hotarare de Guvern si la nivel de CNSU pe care noi le vom implementa imediat. Sedinta Comitetului National pentru Situatii de Urgenta ar trebui sa fie maine si imediat dupa aceea, daca noi trebuie sa implementam masurile,…

- Un barbat inarmat cu un cuțit a fost arestat astazi la Bruxelles in statia de metrou Gare de l'Ouest din cartierul Molenbeek-Saint-Jean. Potrivit presei din Belgia, barbatul și-ar fi atacat fosta iubita.Femeia a fost ranita.

- Un barbat inarmat cu un cuțit a fost arestat astazi la Bruxelles in statia de metrou Gare de l'Ouest din cartierul Molenbeek-Saint-Jean. Potrivit presei din Belgia, barbatul și-ar fi atacat fosta iubita.

- Guvernele statelor din Uniunea Europeana au convenit vineri sa desemneze cele mai critice puncte ale epidemiei de coronavirus prin culoarea roșu-inchis. Ambasadorii europeni la Bruxelles au acceptat masura respectiva propusa de Comisia Europeana pentru regiunile cu peste 500 de cazuri noi la 100.000…

- ”Anul 2020 a fost un an atipic, dificil si neobisnuit, el a schimbat modul in care traim, muncim precum si multe din valorile pe care le credeam importante. Atat sanatatea oamenilor cat si activitatea din toate industriile au fost influentate in principal in mod negativ de pandemia coronavirus. Industria…

- ​​Statul român și-a asumat sa acopere timp de 10 ani costurile cu chiria și utilitațile noului Centru de securitate cibernetica al UE din București, în condițiile în care acest aspect a reprezentat un avantaj în procesul de evaluare a candidaturilor țarilor UE care și-au dorit…