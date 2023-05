Stiri pe aceeasi tema

- Greva generala din invatamant continua si miercuri, zi in care reprezentantii Guvernului sunt invitati la sediul Federatiei Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) la o sedinta a liderilor sindicali.

- Federatiile din educatie atentioneaza Guvernul ca profesorii sunt hotarati sa iasa masiv in strada daca Executivul nu vine cu propuneri care sa solutioneze problemele cu care acestia se confrunta, potrivit unui comunicat comun al Federatiei Sindicatelor Libere din Invatamant, Federatiei Sindicatelor…

- AU EȘUAT negocierile cu sindicatele din invațamant: Profesorii intra in GREVA GENERALA de luni AU EȘUAT negocierile cu sindicatele din invațamant: Profesorii intra in GREVA GENERALA de luni Simion Hancescu, liderul Federației Sindicatelor Libere din Invațamant (FSLI), a declarat ca ”este limpede” ca…

- Sindicatele din Educatie ies astazi in strada pentru a atrage atenția asupra veniturilor mici. Ei vor picheta sediul Guvernului, in semn de protest fața de salarizarea din sistem dar si de intentiile Executivului de a plafona cheltuielile de personal la n

- Sindicatele din Educatie ameninta cu proteste de luna viitoare, care pot culmina cu o greva generala in luna mai, daca Guvernul continua sa ignore problemele din sistem. Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant si Federatia Sindicatelor din Educatie Spiru Haret si-au exprimat nemultumirea fata de…