Grevă generală de trei ore, azi, în Cipru Toate sindicatele din Cipru au decis sa faca astazi o greva generala in toata țara pentru un motiv incredibil. Federația Pancipriana a Muncii (PEO) in cooperare cu restul organizațiile sindicale din Cipru vor face o greva de trei ore, astazi, 26 ianuarie 2023, cu marșuri și adunari in toate orașele pentru apararea indexarii indemnizației pentru costul vieții, adica mecanismul pentru indexarea automata a salariilor in functie de rata inflatiei. Acordul tranzitoriu pentru plata sa doar la 50% a fost deja expirat și in condițiile de astazi cu prețurile mari și inflația ridicata, salariile nu sunt… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

