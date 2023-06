Stiri pe aceeasi tema

- Greva generala din Educatie continua, au anuntat duminica reprezentantii federatiilor sindicale. Ei fac apel la clasa politica sa isi schimbe discursul si sa isi asume ca „educatia va fi prioritate nationala”.

- Cele doua federații din invațamantul preuniversitar au anunțat, duminica, 4 iunie 2023, ca greva generala va continua, pentru ca angajații nu au nici cea mai mica siguranța ca Educația va beneficia de sumele și masurile convenite.

- Simion Hancescu, președintele Federației Sindicatelor Libere din Invațamant, și Marius Ovidiu Nistor, președintele Federației Sindicatelor din Educație „Spiru Haret”, semneaza o scrisoare adresata sindicatelor afiliate, in care prezinta situația in care s-a ajuns dupa doua saptamani de greva. Cei doi…

- Premierul Nicolae Ciuca si-a programat, joi, noi consultari cu reprezentantii sindicatelor din Educatie, potrivit agendei oficiale a prim-ministrului. Acestea ar urma sa aiba loc la ora 13,30, respectiv ora 19,00. Miercuri seara, Nicolae Ciuca a avut, la Palatul Victoria, o noua runda de consultari…

- Sindicalistii din Educatie vor organiza joi, 25 mai, un protest in Piata Victoriei, in cadrul mitingului urmand sa fie anuntat raspunsul sindicatelor cu privire la oferta Guvernului, potrivit liderilor Federatiei Sindicatelor din Educatie "Spiru Haret".Acestia au anuntat miercuri seara, dupa…

- UPDATE – O noua intalnire a reprezentantilor Guvernului cu cei ai angajatilor din educatie este programata pentru aceasta ora, dupa protestul care s-a desfasurat la pranz, in capitala. Aproximativ 10.000 de oameni s-au adunat in fata sediului Guvernului, de unde au pornit in mars spre Palatul Parlamentului.…

- Greva generala in școlile din Romania a inceput. Peste 150.000 de profesori și 70.000 de angajați din randurile personalului auxiliar participa la protest. Liderii de sindicat au respins oferta guvernului, care le-a propus bonusuri de cate o mie de lei, de doua ori pe an, pentru debutanți. Dupa eșecul…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat vineri ca este dispus sa discute, in orice moment, pe parcursul acestui weekend, cu liderii de sindicat din invatamant si sa faca impreuna toate eforturile necesare pentru a evita greva generala. „Sunt dispus sa discut, in orice moment, pe parcursul acestui…