Stiri pe aceeasi tema

- Greva de joi a transportatorilor din Franta a fost urmata de un val de proteste in intreaga tara. Aproximativ un milion si jumatate de oameni au protestat impotriva reformei pensiilor. In timpul unor manifestatii au fost provocate incendii si spargeri de vitrine.

- Franta se pregateste joi pentru o greva de amploare, in special in sectorul transporturilor, obiectivul protestatarilor fiind acela de a-l forta pe presedintele Emmanuel Macron sa renunte la proiectul sau de reforma a sistemului de pensii, transmite AFP. Miscarea de protest, care ar urma sa dureze mai…

- Profesorii croati au respins oferta guvernului de majorare graduala a salariilor cu 10,4% si continua greva, au anuntat vineri liderii sindicali, informeaza Reuters, potrivit Agerpres.Profesorii din invatamantul primar si gimnazial au declansat greva la nivel national pe 19 noiembrie, suspendand…

- Angajatii spitalelor publice din Franta au organizat, joi, o ampla miscare de protest, suspendand activitatile generale, informeaza cotidianul Le Figaro si postul Europe1, potrivit Mediafax.ro.Medicii, asistentii medicali si infirmierii denunta starea sistemului medical din Franta si cer Guvernului…

- Presedintele chilian Sebastian Pinera anunta o vasta remaniere a Guvernului si o posibila ridicare a starii de urgenta, dupa o saptamana de greva in mai multe regiuni ale tarii si o manifestatie istorica impotriva inegalitatilor la SantiagoPresedintele chilian Sebastian Pinera a anuntat sambata…

- ARAD. Europarlamentarul Gheorghe Falca, președintele PNL Arad, a explicat in cadrul unei conferințe de presa situația comisarilor europeni, in acest moment existand trei comisari respinși, respectiv cei propuși de Romania, Ungaria și Franța. De asemenea, Falca a vorbit și de posibilitatea…

- 'Desi am fost in contact cu reprezentanti ai tuturor institutiilor implicate si ni s-au promis solutii, acestea nu au aparut, fiind doar o tragere de timp pana la agravarea problemei, ceea ce am prevestit ca se va intampla si s-a intamplat in urma motiunii de cenzura. Nu este normal sa afectam viata…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Franceza ca marti va avea loc o greva a Societatii Nationale a Cailor Ferate Franceze (SNCF), context in care vor fi perturbari ale circulatiei feroviare pe liniile Transilien,…