Greva din educație: Elevii și părinții, chemați la negocieri Premierul Nicolae Ciuca a spus, astazi, ca se va intalni cu reprezentanții parinților și ai elevilor „pentru a rezolva problema”. „Este foarte clar pentru noi toți ca nu putem vedea profesorii in alta parte decat la catedra, iar pe copiii noștri, elevi sau studenți, in banci sau in amfiteatre. Nu cred ca in momentul de fața putem rezolva problemele blocand anul școlar. De aceea, ma angajez personal, (…) astazi vom continua dialogul cu asociația parinților, a elevilor și, pe baza de dialog, vom rezolva problema. Fac apel la sindicate și la cadre didactice sa ințeleaga masurile pe care le-am luat”,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru, a declarat marți, dupa discuțiile reprezentanților Guvernului cu elevii și parinții, ca disponibilitatea la dialog se menține pana la finalizarea grevei din educație.Conform purtatorului de cuvant al Guvernului, premierul Nicolae Ciuca a enumerat,…

- Premierul Ciuca a lasat sa se ințeleaga ca revendicarile sindicatelor din Educație nu vor putea fi onorate, cel puțin nu in momentul de fața. Premierul Nicolae Ciuca a anunțat ca in afara de propunerile facute de Guvern sindicatelor din Educație și care ar fi fost deja transpuse in proiecte de acte…

- Greva generala a profesorilor a intrat in cea de-a doua zi. Sindicatele din Invațamant nu renunța la protest și cer ca un profesor debutant sa aiba un salariu de 4.000 de lei, iar un profesor la final de cariera sa primeasca 7.000 de lei in mana. Premierul Nicolae Ciuca și Marcel Ciolacu urmeaza sa…

- Premierul Nicolae Ciuca a anunțat ca in afara de propunerile facute de Guvern sindicatelor din Educație și care ar fi fost deja transpuse in proiecte de acte normative, celelalte cereri ale sindicatelor sunt „unt absolut foarte, foarte greu de indeplinit in momentul de fața”. Aceasta a explicat ca Romania…

- Sindicatele din educatie declanseaza luni, 22 mai, o greva generala in scoli, dupa ce la negocierile de duminica cu Guvernul nu s-a ajuns la nici o intelegere. Sindicalistii spun ca greva generala din invatamant va continua pana cand vor primi din partea Guvernului „o solutie credibila" asupra revendicarilor…

- Greva generala din invatamant va fi declansata luni, 22 mai, si va continua pana cand sindicalistii vor primi din partea Guvernului o solutie credibila, care sa ofere perspective foarte clare, a declarat duminica presedintele Federatiei Sindicatelor din Educatie „Spiru Haret”, Marius Ovidiu Nistor,…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, dupa negocierile eșuate cu sindicaliștii din Educație, ca singurii care au de pierdut daca greva generala se declanșeaza luni vor fi parinții și elevii, adaugand ca urmeaza examenul de capacitate și bacalaureatul, iar "cu aceste lucruri nu avem voie sa ne jucam".

- Premierul Nicolae Ciuca a afirmat vineri, 24 februarie, la Antena 3 , ca nimeni nu poate sa prevada „ce se va intampla” legat de conflictul din Ucraina, insa in acest moment nu poate fi pusa problema unui potential conflict mondial. „Da, sunt intrebat daca va exista Al Treilea Razboi Mondial. Le spun…