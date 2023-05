Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educatiei, Ligia Deca, a declarat luni, 29 mai, dupa negocierile purtate alaturi de ministrul Muncii, Marius Budai, cu sindicaliștii din Educație, ca nu va exista niciun elev fara situatie incheiata si fara posibilitatea sa dea examenele, daca se afla in clasa a VIII-a sau a XII-a.„Exista…

- Niciun elev nu va ramane fara situatie incheiata si fara posibilitatea, daca se afla in clasa a VIII-a sau a XII-a, de a da examenele. „Exista solutii in cazul in care aceasta perioada se prelungeste, vom prelungi si noi anul scolar”, a anunțat, luni, ministrul Educației, Ligia Deca. ”Nu exista varianta…

- Ministrul Educatiei, Ligia Deca a declarat luni la Antena 1 ca ministerul nu va lasa niciun elev fara situatie neincheiata si fara posibilitatea, daca se afla in clasa a VIII a sau a XII a, de a da examenele, informeaza News.ro. CITESTE SI BREAKING NEWS Rezultatul negocierilor pentru oprirea…

- Ministrul Educatiei, Ligia Deca a declarat luni ca ministerul nu va lasa niciun elev fara situatie incheiata si fara posibilitatea, daca se afla in clasa a VIII a sau a XII a, de a da examenele. Exista solutii in cazul in care aceasta perioada se prelungeste, vom prelungi si noi anul scolar. Nu exista…

- Ministrul Educatiei, Ligia Deca, a cerut marți, 16 mai, profesorilor care vor sa intre in greva miercuri, 17 mai, timp de doua ore, sa supravegheze copiii, spunand ca este „absolut normal” sa nu existe sincope in procesul educational.„Fac apel la cadrele didactice care trebuie sa desfașoare protestul…

- Ministrul Educatiei, Ligia Deca, anunța modificari importante in domeniul educației. Intr-o postare pe contul personal de Facebook, aceasta ii anunța pe profesori ca trebuie sa fie pregatiti pentru tot ceea ce presupune predarea la clasa, iar solutia ministerului este normalizarea masteratului didactic…

- Ministrul Educatiei, Ligia Deca, a declarat, sambata, ca are incredere ca nu se va ajunge la greva generala in invatamant, iar anul scolar se va finaliza cu bine, mentionand ca si cadrele didactice doresc acest lucru si ca este nevoie de gasirea de solutii.

- Ministrul Educației, Ligia Deca a anunțat ca noul format al examenelor naționale urmeaza sa apara cel mai devreme in 2027, daca proiectul va trece de votul Parlamentului pana la sfarșitul acestui an. Ligia Deca a declarat ca noile forme de Evaluare Naționala, admitere la liceu și bacalaureat nu vor…