- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Regatul Spaniei - Comunitatea Autonoma Andaluzia ca Asociatia Sindicala Andaluza (CCOO) si Uniunea Sindicala a controlorilor de trafic aerian (USCA) au anuntat, pentru zilele…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a informat luni cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Grecia ca, pe 2 februarie, personalul trenului de suprafata din Atena, care asigura legatura cu Aeroportul International „E. Venizelos”/STASY, a anuntat organizarea unei…

- Ministerul Afacerilor Externe a emis astazi o atenționare de calatorie pentru Franța, unde joi este programata o greva generala care va duce la perturbarea circulației ferioviare și a transportului public. Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau intenționeaza…

- Ministerul Afacerilor Externe avertizeaza ca luni, 28 noiembrie, are loc in Austria o greva in transportul feroviar care va afecta atat circulația trenurilor interne, cat și a celor transfrontaliere.

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Regatul Belgiei ca miercuri este programata o greva generala in numeroase sectoare de activitate.

